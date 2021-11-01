ДТП с советником главы МВД. Стали известны подробности происшествия

Советник главы правоохранительного ведомства Бакыт Матмусаев находится в распоряжении кадров МВД. Об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной службы милиции.

По ее данным, Бакыт Матмусаев действительно совершил ДТП на своей автомашине Toyota Camry. Двигаясь по улице Жукеева-Пудовкина на пересечении с улицей Суеркулова, он столкнулся с двумя авто.

«В результате ДТП пострадали два человека, они были доставлены в больницу. Все автомобили водворены на штрафную стоянку. Водитель Toyota Camry не работает в органах внутренних дел, он находится в распоряжении кадров. В настоящий момент назначены судебно-медицинские экспертизы, по итогам которых будет дана юридическая оценка», — добавили в УПСМ.