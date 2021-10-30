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ГКНБ пресек контрабандный вывоз горнорудного концентрата

ГКНБ пресек контрабандный вывоз горнорудного концентрата. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках работы по выявлению и пресечению противоправной деятельности в горнодобывающей отрасли установлены факты незаконного вывоза концентрата, содержащего олово, вольфрам, золото, серебро и иные химические элементы, с территории обогатительной фабрики, расположенной в сыртовой зоне Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

В рамках досудебного производства на территории района сотрудники ГКНБ задержали три большегруза с концентратом, расфасованным в мешки, общим весом более 50 тонн.

В комитете добавили, что реквизиты товарно-сопроводительных документов на перевозимый груз имели признаки подделки. Автомашины водворили на территорию областного управления ГКНБ.

«Устанавливаются лица, причастные к организации незаконного вывоза концентрата, ущерб государства и правомерность разработки месторождений», — отметили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212221/
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