ГКНБ пресек контрабандный вывоз горнорудного концентрата. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках работы по выявлению и пресечению противоправной деятельности в горнодобывающей отрасли установлены факты незаконного вывоза концентрата, содержащего олово, вольфрам, золото, серебро и иные химические элементы, с территории обогатительной фабрики, расположенной в сыртовой зоне Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

В рамках досудебного производства на территории района сотрудники ГКНБ задержали три большегруза с концентратом, расфасованным в мешки, общим весом более 50 тонн.

В комитете добавили, что реквизиты товарно-сопроводительных документов на перевозимый груз имели признаки подделки. Автомашины водворили на территорию областного управления ГКНБ.

«Устанавливаются лица, причастные к организации незаконного вывоза концентрата, ущерб государства и правомерность разработки месторождений», — отметили в ГКНБ.