В Кыргызстане в авариях с начала года погибли 78 детей

С января по сентябрь в Кыргызстане зарегистрировали 5 тысяч 437 аварий. Об этом на брифинге сообщил замначальника управления Дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики ГУОБДД Манас Сыдыгалиев.

По его словам, в них погибли 580 кыргызстанцев, из них 78 несовершеннолетних. Получили различные ранения и травмы 8 тысяч 298 граждан.

«Рост фактов по сравнению с прошлым годом есть. Но нужно учитывать пандемию коронавируса — в 2020-м были определенные ограничения на дорогах», — рассказал Манас Сыдыгалиев.

Он отметил, что самое большое количество аварий за последние 20 лет произошло в Кыргызстане в 2013-м — 7 тысяч 494 ДТП.