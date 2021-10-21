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Происшествия

У жителя Иссык-Куля нашли марихуану и незаконно добытую рыбу

У жителя Иссык-Куля во дворе дома нашли марихуану и незаконно добытую рыбу. Об этом сообщили в УВД области.

Милиционерам поступила оперативная информация о том, что один из жителей поселка Каракол-Пристань незаконно хранит у себя дома наркотики. Ее зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 268 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР.

Подозреваемый 32-летний У.Б. задержан. Во время обыска у него нашли растительность со специфическим запахом дикорастущей конопли, расфасованную в полиэтиленовые пакеты. Кроме этого, обнаружена и изъята незаконно добытая рыба в количестве 506 хвостов, а также икра.

Судебно-химическая экспертиза показала, что чистый вес изъятого наркотического вещества составляет 205 граммов и относится к виду марихуаны. По изъятой рыбе назначена экспертиза. По результатам заключения будет дана юридическая оценка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211140/
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