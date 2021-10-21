На Иссык-Куле в пансионате Royal Beach минувшей ночью произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«В 03.55 поступила информация, что в селе Чок-Тал Иссык-Кульского района возник пожар в пансионате. К тушению огня были привлечены три пожарных расчета. Пламя было локализовано в 4.52 и полностью потушено в 6.35», — проинформировали в ведомстве.

В результате пожара сгорели 20 квадратных метров кровли склада, строительные материалы и автозапчасти. Причина возгорания выясняется. Пострадавших нет.