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Агент 024

На Иссык-Куле отдыхающие спасли тонущего мужчину

На Иссык-Куле отдыхающие спасли тонущего парня. Об этом со ссылкой на очевидца происшествия сообщил telegram-канал «Короче».

«Мы были на пляже недалеко от пансионата «Золотые пески». Пришли погулять. В озере купались несколько человек. Услышали крик, мужчина тонул, но никто не обращал внимания. Мы с мамой начали просить мужчин на берегу помочь, многие сказали, что тот просто дурачится. Потом прибежал парень по имени Дамир, без промедления кинулся в воду и вытащил тонущего», — написала девушка.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/203552/
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