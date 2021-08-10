На Иссык-Куле отдыхающие спасли тонущего мужчину

На Иссык-Куле отдыхающие спасли тонущего парня. Об этом со ссылкой на очевидца происшествия сообщил telegram-канал «Короче».

«Мы были на пляже недалеко от пансионата «Золотые пески». Пришли погулять. В озере купались несколько человек. Услышали крик, мужчина тонул, но никто не обращал внимания. Мы с мамой начали просить мужчин на берегу помочь, многие сказали, что тот просто дурачится. Потом прибежал парень по имени Дамир, без промедления кинулся в воду и вытащил тонущего», — написала девушка.

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