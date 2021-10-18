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Происшествия

За две недели в Бишкеке задержали 98 пьяных водителей

За две недели в Бишкеке выявили 7 тысяч 738 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной службы милиции.

По ее данным, 98 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 21, остановили без водительских удостоверений — 74, за управление авто с подложными номерами — 2, оштрафованы также 98 пешеходов и велосипедистов, иных нарушений — 7 тысяч 452. На штрафстоянку поставили 835 машин.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать ПДД.

Ранее сообщалось, что за сентябрь в столице задержали 189 пьяных водителей за рулем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210700/
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