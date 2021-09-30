В Бишкеке за два часа водителей авто с тонировкой оштрафовали на 82 тысячи сомов

В Бишкеке за два часа водителей авто с тонировкой оштрафовали на 82 тысячи 500 сомов. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, в последнее время в Бишкеке увеличилось количество автомобилей с тонированными передними и боковыми окнами.

Для профилактики сотрудники УПСМ провели рейд и выявили 15 водителей с тонированными автомобилями. Помимо этого, зарегистрировали одну машину с подложными номерами и одного пьяного водителя.

Управление Патрульной службы милиции Бишкека предупреждает, что такие рейды будут проходить постоянно и призывает горожан соблюдать Правила дорожного движения.