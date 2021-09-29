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Сюжет: Насилие над детьми

Гибель ребенка в детском доме. Вышли результаты экспертизы

Вышли результаты комиссионной экспертизы по делу о смерти Игоря Якунина в Военно-Антоновском детском доме. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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По данным ведомства, досудебное производство продолжается.

«Уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, расследуется следственной службой ГУВД Чуйской области. Комиссионная экспертиза показала, что смерть Игоря Якунина наступила от рефлекторной остановки сердца в результате тупой травмы грудной клетки», — сообщили в ГУВД.

Напомним, Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.

Брат погибшего Богдан Якунин обратился к президенту с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата. Он опасается, что причиной смерти брата могут назвать отравление.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208649/
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