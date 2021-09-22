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В Военно-Антоновке подростку угрожали пистолетом. Подозреваемых взяли под стражу

Подозреваемых в разбойном нападении на несовершеннолетнего мальчика в Военно-Антоновке водворили в СИЗО. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Чуйского областного суда.

По ее данным, накануне Сокулукский районный суд решил взять под стражу троих подозреваемых — 25-летних Л.Э., А.Н. и 20-летнего М.И. — на два месяца.

Ранее сообщалось, что трое неизвестных предложили 17-летнему подростку довезти его до дома. По дороге в районе села Военно-Антоновка подозреваемые угрожали мальчику неустановленным оружием и отобрали у него сотовый телефон и деньги. Оставив потерпевшего на улице, злоумышленники скрылись.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207852/
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