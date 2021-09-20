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Происшествия

Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на трассе в аэропорт «Манас», задержали

Водитель мотоцикла, совершивший наезд на пешехода в районе села Манас, водворен в ИВС ОВД Сокулукского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР.

«Водитель мотоцикла — 29-летний Н.Ф. задержан и водворен в ИВС ОВД Сокулукского района.
Назначены все необходимые экспертизы», — сообщили в ГУВД.

Напомним, накануне по дороге в аэропорт «Манас» водитель мотоцикла насмерть сбил пешехода. Жители новостройки «Учкун-2», расположенной вдоль трассы Бишкек — аэропорт «Манас», перекрыли дорогу и потребовали от властей и милиции остановить гонки мотоциклистов. После разъяснительной работы дорогу открыли.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207651/
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