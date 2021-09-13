За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 191 нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной службы милиции.

По ее данным, 45 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 6, остановили без водительских удостоверений — 34, за управление авто с подложными номерами — 3, оштрафовали также 44 пешехода и велосипедиста, иных нарушений — 4 тысячи 59.

На штрафстоянку поставили 588 автомобилей.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать ПДД.