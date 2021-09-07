В Бишкеке сгорела точка фастфуда. Опубликовано видео пожара

В Бишкеке на пересечении улиц Саманчина и Байтика Баатыра полностью сгорела точка быстрого питания. Об этом сообщает МЧС.

«Пожар произошел сегодня рано утром, примерно в 5.30. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В результате пожара огонь перекинулся на расположенный рядом павильон, в котором сгорела внутренняя обшивка. Сгорели также фары двух легковых машин Кiа и Honda Odyssey», — сообщили в МЧС.

Пресс-служба ведомства также опубликовала видео происшествия.

Для тушения пожара был привлечен один пожарный расчет. Причина возгорания выясняется.