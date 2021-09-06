Тело утонувшей 61-летней женщины в реке Чычкан нашли спустя месяц

Тело утонувшей в реке Чычкан женщины нашли спустя месяц. Об этом сообщили в МЧС.

По его данным, 4 августа в дежурную часть поступила информация о том, что на 260-м километре автодороги Бишкек — Ош (участок Эликти) Токтогульского района нашли тело женщины.

Привлеченные на место спасатели извлекли тело из воды и передали родственникам. Погибшей оказалась Д.В., 1960 года рождения.

Напомним, 2 августа этого года на 255-м километре трассы Бишкек — Ош (Мраморный участок) 61-летняя женщина, пытаясь помыть руки в реке Чычкан, упала и ее унесло потоком. Поисковые работы проводились до 20 августа и были временно приостановлены до снижения уровня воды.