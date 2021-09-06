13:00
USD 84.75
EUR 100.64
RUB 1.16
Происшествия

Тело утонувшей 61-летней женщины в реке Чычкан нашли спустя месяц

Тело утонувшей в реке Чычкан женщины нашли спустя месяц. Об этом сообщили в МЧС.

По его данным, 4 августа в дежурную часть поступила информация о том, что на 260-м километре автодороги Бишкек — Ош (участок Эликти) Токтогульского района нашли тело женщины.

Привлеченные на место спасатели извлекли тело из воды и передали родственникам. Погибшей оказалась Д.В., 1960 года рождения.

Напомним, 2 августа этого года на 255-м километре трассы Бишкек — Ош (Мраморный участок) 61-летняя женщина, пытаясь помыть руки в реке Чычкан, упала и ее унесло потоком. Поисковые работы проводились до 20 августа и были временно приостановлены до снижения уровня воды.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206097/
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
В Кадамджайском районе в аварии погибли три человека
В пансионате «Золотые пески» утонул 36-летний мужчина
В Бишкеке два мальчика пострадали от самодельной взрывчатки
В аварии на трассе Бишкек — Ош сгорел грузовик
В Тюпском районе селевые потоки затопили дворы нескольких домов
В Аламединском отстойнике нашли тело неизвестной женщины
В Кадамджайском районе в аварии погиб 26-летний мужчина
В селе Арашан утонул 17-летний парень
В страшной аварии в Суусамыре погибли девять человек. Среди них ребенок
Водителя Porter зажало при столкновении с забором. Его вытащили спасатели
Популярные новости
Депутат Рыскелди Момбеков ударил таксиста. Водитель обратился в&nbsp;милицию Депутат Рыскелди Момбеков ударил таксиста. Водитель обратился в милицию
Исчезновение Владимира Волошина. Тело мужчины нашли в&nbsp;захоронении неопознанных Исчезновение Владимира Волошина. Тело мужчины нашли в захоронении неопознанных
В&nbsp;кафе-баре Cherdak произошла драка. Официанту разбили голову кастетом В кафе-баре Cherdak произошла драка. Официанту разбили голову кастетом
В&nbsp;Бишкеке мужчина убил супругу и&nbsp;вместе с&nbsp;отцом пытался скрыть преступление В Бишкеке мужчина убил супругу и вместе с отцом пытался скрыть преступление
Бизнес
Центральноазиатский форум по&nbsp;управлению интернетом пройдет в&nbsp;Бишкеке Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
Иммунотерапия при борьбе с&nbsp;раком желудка Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
Граждане РФ&nbsp;могут проголосовать на&nbsp;территории Кыргызстана. Список участков Граждане РФ могут проголосовать на территории Кыргызстана. Список участков
Билет на&nbsp;матч турнира &laquo;Кубок трех наций&raquo; в&nbsp;два клика Билет на матч турнира «Кубок трех наций» в два клика
6 сентября, понедельник
12:58
Убийство Айзады. Основного обвиняемого просят приговорить к семи годам тюрьмы Убийство Айзады. Основного обвиняемого просят приговори...
12:56
Asian World Film Festival учредил премию для телесериалов Азиатского региона
12:53
Тело утонувшей 61-летней женщины в реке Чычкан нашли спустя месяц
12:39
В Джалал-Абаде арестантка пожаловалась на домогательства
12:17
COVID-19. В Караколе родителей школьников отправляют на вакцинацию