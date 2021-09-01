В Караколе два парня пытались задушить 61-летнего таксиста

В Караколе Иссык-Кульской области два парня напали на 61-летнего таксиста. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 29 августа в милицию обратился 61-летний местный житель. Он указал, что работает таксистом и в тот день в 19.30 к нему в машину сели двое парней примерно 20-25 лет. Они попросили довезти их до дачи, расположенной на территории Ак-Суйского района.

Когда они подъехали к южной части села Михайловка Тюпского района, один из парней, находившийся на заднем сиденье, накинул веревку ему на шею и стал душить. Другой же стал бить его по ребрам и почкам. Но заявителю удалось освободиться от петли и выбраться из машины. Парни выбежали из салона и скрылись.

Заявление зарегистрировано в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР. Через несколько часов после нападения подозреваемые были задержаны при попытке выехать на попутной автомашине в Бишкек.

Подозреваемыми оказались 20-летний житель столицы М.А. и 25-летний житель Джети-Огузского района А.У. На предварительном допросе они признали свою вину. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ведется следствие.