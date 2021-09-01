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Месть за видеоролики. Кыргызстанцы в Москве похитили и избили блогера

В Москве кыргызстанцы устроили самосуд над блогером-земляком. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в своих роликах он якобы разоблачал измены замужних женщин, за это его вывезли в Подмосковье и несколько дней избивали, требуя публичных извинений. Освободившись, пострадавший обратился в полицию.

В конце августа в полицию с заявлением о похищении и пытках обратился 20-летний кыргызстанец по имени Аббос. Молодой человек, известный среди соотечественников своим блогом с разоблачениями измен женщин из правоверных мусульманских семей, заявил, что его несколько дней избивали оскорбленные его выступлениями в Сети.

Причиной нападения стало то, что он решил высказаться о семье и жене некоего Шамшимамада, который живет в США.

Разоблачителя нашли в конце июля. По словам пострадавшего, знакомый предложил ему встретиться и обсудить разногласия. В назначенном месте его встретили два человека, посадили в машину и начали избивать. Затем блогера возили по Подмосковью, где продолжали избиения как в автомобиле, так и в лесу.

Подозреваемых задержали, им предъявлено обвинение по статье 12 «Похищение человека» УК РФ. Задержанным грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205646/
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