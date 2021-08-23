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Происшествия

В Балыкчи водитель сбил насмерть пожилую женщину и скрылся. Его задержали

В Балыкчи водитель сбил насмерть пожилую женщину и скрылся, его задержали правоохранители. Об этом сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

УВД Иссык-Кульской области
Фото УВД Иссык-Кульской области. В Балыкчи водитель сбил насмерть пожилую женщину и скрылся

По его данным, 21 августа в милицию поступило сообщение о том, что на обочине дороги одной из улиц города обнаружено безжизненное тело пожилой женщины в возрасте 75-80 лет.

На месте происшествия нашли осколки от бампера, серийный номер, предположительно, от автомашины Toyota. Погибшей оказалась 85-летняя жительница Балыкчи.

Сотрудники милиции нашли и задержали 21-летнего подозреваемого. На предварительном допросе он признал свою вину.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204776/
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