Ситуация на границе. Таджикская сторона пыталась раскопать траншеи

Таджикская сторона пыталась выкопать траншеи. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе ГКНБ.

Уточняется, что сейчас обстановка на кыргызско-таджикском участке границы стабильная.

«Сегодня примерно в 10.00 в районе водораздела «Головной» таджикская сторона начала проведение дорожных работ, высыпав щебень на своей территории вблизи линии госграницы. Позже граждане Таджикистана начали копать траншеи на западной стороне реки Ак-Суу, используя специальную технику: экскаватор, погрузчик, пять КамАЗов. При выяснении обстоятельств стало известно, что данные работы проводились мэрией Исфары (Таджикистан)», — сказали в Погранслужбе.

В ведомстве отметили, что незамедлительно состоялась встреча погранпредставителей обеих стран. По итогам проведенных переговоров таджикская сторона прекратила работы по ремонту покрытия дороги и рыть траншеи.