10:34
USD 84.78
EUR 99.65
RUB 1.15
Происшествия

В городе Ош девушка пыталась спрыгнуть с пятого этажа

В Оше сотрудники патрульной милиции спасли девушку, пытавшуюся спрыгнуть с пятого этажа. Об этом 24.kg сообщили в УПСМ южной столицы.

Уточняется, что ЧП произошло накануне. В милицию поступил вызов о том, что девушка пытается выпрыгнуть из окна.

«На место прибыли сотрудники патрульной милиции, девушка находилась в стрессовом состоянии, сидела на краю подоконника. Милиционеры взломали дверь и спасли ее, оттащив от окна. Причины поступка девушки неизвестны, ее передали следователям УВД Оша», — сообщили в Патрульной службе милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203571/
просмотров: 346
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше подследственный пытался повеситься. Его спасли милиционеры
В Караколе школьница из-за слухов пыталась покончить с собой. Ее спасли
В городе Ош девушка пыталась покончить жизнь самоубийством
В ИВС ГУВД Бишкека задержанный зашил себе рот и пытался покончить с собой
В Ноокене мужчина взобрался на столб и пытался покончить с собой
В Бишкеке парень пытался покончить с собой. Милиционеры спасли его
В Кегети парень, поругавшись с отцом, порезал себе горло
В Кадамджае контрактников, издевавшихся над солдатом, освободили от наказания
В Сызрани кыргызстанец сутки просидел на столбе из-за несчастной любви
В Караколе безработная женщина от отчаяния пыталась покончить с собой
Популярные новости
Алга Кылычев госпитализирован с&nbsp;ранением. В&nbsp;него стрелял депутат БГК Алга Кылычев госпитализирован с ранением. В него стрелял депутат БГК
Военная прокуратура задержала сотрудника ГКНБ Военная прокуратура задержала сотрудника ГКНБ
В&nbsp;РФ&nbsp;призывают усилить меры по&nbsp;защите русскоязычных граждан в&nbsp;Кыргызстане В РФ призывают усилить меры по защите русскоязычных граждан в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке из&nbsp;ЦУМа эвакуируют людей. Очевидцы сообщают о&nbsp;бомбе В Бишкеке из ЦУМа эвакуируют людей. Очевидцы сообщают о бомбе
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
10 августа, вторник
10:34
На канале Еuronews в рубрике No Сomment показали ролик о Кыргызстане На канале Еuronews в рубрике No Сomment показали ролик...
10:28
За сутки в Ошской области утонули два человека
10:15
В селе Сокулук просят проверить загрязняющее воздух предприятие
10:00
Скандалы и инциденты: чем еще запомнится Олимпиада в Токио
09:56
В городе Ош девушка пыталась спрыгнуть с пятого этажа