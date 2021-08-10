В городе Ош девушка пыталась спрыгнуть с пятого этажа

В Оше сотрудники патрульной милиции спасли девушку, пытавшуюся спрыгнуть с пятого этажа. Об этом 24.kg сообщили в УПСМ южной столицы.

Уточняется, что ЧП произошло накануне. В милицию поступил вызов о том, что девушка пытается выпрыгнуть из окна.

«На место прибыли сотрудники патрульной милиции, девушка находилась в стрессовом состоянии, сидела на краю подоконника. Милиционеры взломали дверь и спасли ее, оттащив от окна. Причины поступка девушки неизвестны, ее передали следователям УВД Оша», — сообщили в Патрульной службе милиции.