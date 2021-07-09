11:18
USD 84.80
EUR 100.27
RUB 1.13
Происшествия

МВД проверит паспорта, выданные в Кыргызстане иностранцам

Министерство внутренних дел проверит законность выдачи иностранцам паспортов Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе досудебного производства было установлено, что гражданин Турции Орхан Инанды получил ID-паспорт Кыргызской Республики 28 июня 2012 года и общегражданский паспорт Кыргызской Республики 25 декабря 2012-го. В настоящее время расследуется законность выдачи паспортов. Кроме того, в рамках досудебного производства Министерством внутренних дел будет осуществляться проверка законности выдачи иностранным гражданам документа — паспорта гражданина Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что неоднократно выявляли факты коррупции, халатности и злоупотребления должностных лиц, связанные с незаконной выдачей паспортов иностранным гражданам, ранее судимым и разыскиваемым лицам, а также членам ОПГ.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.

ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200372/
просмотров: 871
Версия для печати
Материалы по теме
#REакция 4.0. Митингующие проводят акцию возле Дома правительства
#REакция 4.0. В Бишкеке проходит пеший марш с требованием вернуть Орхана Инанды
Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана
Глава ГКНБ рассказал, как Орхана Инанды ранее удалось вернуть в Кыргызстан
Это черный пиар. Депутат Шайлообек Атазов ответил адвокату Орхана Инанды
Орхан Инанды имеет право на консульскую защиту посольства Кыргызстана в Турции
ГУВД Бишкека: У Орхана Инанды есть действующий паспорт гражданина Турции
Дело о похищении Орхана Инанды передано в Военную прокуратуру
Причастность властей Кыргызстана к похищению Орхана Инанды — это абсурд
В Бишкеке проходит митинг с требованием вернуть похищенного Орхана Инанды
Популярные новости
Перестрелка на&nbsp;границе. Подробности инцидента от&nbsp;Пограничной службы ГКНБ Перестрелка на границе. Подробности инцидента от Пограничной службы ГКНБ
Тимур Файзиев не&nbsp;возместил ущерб государству. Ему изменили меру пресечения Тимур Файзиев не возместил ущерб государству. Ему изменили меру пресечения
На&nbsp;Иссык-Куле задержан мужчина. Ходил по&nbsp;пансионату с&nbsp;пистолетом На Иссык-Куле задержан мужчина. Ходил по пансионату с пистолетом
Гендиректор Elite House Тимур Файзиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан. Его отпустили Гендиректор Elite House Тимур Файзиев вернулся в Кыргызстан. Его отпустили
Бизнес
Бренд Lay&rsquo;s запустил социальный проект в&nbsp;поддержку людей с&nbsp;нарушениями слуха Бренд Lay’s запустил социальный проект в поддержку людей с нарушениями слуха
MegaCom презентовал проект по&nbsp;маркировке табачной и&nbsp;алкогольной продукции в&nbsp;КР MegaCom презентовал проект по маркировке табачной и алкогольной продукции в КР
Недвижимость в&nbsp;Турции. Как выглядит жилье в&nbsp;Алании, доступное для кыргызстанцев Недвижимость в Турции. Как выглядит жилье в Алании, доступное для кыргызстанцев
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
9 июля, пятница
11:08
В городе Ош начали производить малотоннажные грузовики В городе Ош начали производить малотоннажные грузовики
11:07
К ответственности за подкуп может быть привлечен кандидат от «Бир Бола»
11:00
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 июля
10:54
В Кадамджайском районе на пастбище произошел крупный пожар
10:44
«Талибан» заявляет, что не нарушит границы государств Центральной Азии