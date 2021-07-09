МВД проверит паспорта, выданные в Кыргызстане иностранцам

Министерство внутренних дел проверит законность выдачи иностранцам паспортов Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе досудебного производства было установлено, что гражданин Турции Орхан Инанды получил ID-паспорт Кыргызской Республики 28 июня 2012 года и общегражданский паспорт Кыргызской Республики 25 декабря 2012-го. В настоящее время расследуется законность выдачи паспортов. Кроме того, в рамках досудебного производства Министерством внутренних дел будет осуществляться проверка законности выдачи иностранным гражданам документа — паспорта гражданина Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что неоднократно выявляли факты коррупции, халатности и злоупотребления должностных лиц, связанные с незаконной выдачей паспортов иностранным гражданам, ранее судимым и разыскиваемым лицам, а также членам ОПГ.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.

ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство.