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Происшествия

В Бишкеке за два дня выявили 1 тысячу 413 нарушений ПДД

В Бишкеке за два дня выявили 1 тысячу 413 нарушений ПДД. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, за управлением авто в состоянии алкогольного опьянения выявили 15 водителей, с тонированным передними боковыми и лобовыми стеклами — 3, за управление машиной без водительского удостоверения — 19, по проекту «Безопасный город» — 3.

За нарушение правил пользования ремнями безопасности оштрафовали 317 человек на 1 тысячу сомов каждого. Сотовые телефоны за рулем использовали 40 водителей. Им выписали штрафы по 3 тысячи сомов.

На штрафстоянку поставили 95 автомобилей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200359/
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