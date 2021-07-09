В Бишкеке за два дня выявили 1 тысячу 413 нарушений ПДД. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, за управлением авто в состоянии алкогольного опьянения выявили 15 водителей, с тонированным передними боковыми и лобовыми стеклами — 3, за управление машиной без водительского удостоверения — 19, по проекту «Безопасный город» — 3.

За нарушение правил пользования ремнями безопасности оштрафовали 317 человек на 1 тысячу сомов каждого. Сотовые телефоны за рулем использовали 40 водителей. Им выписали штрафы по 3 тысячи сомов.

На штрафстоянку поставили 95 автомобилей.