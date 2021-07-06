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Происшествия

Омурбек Текебаев: Власти Кыргызстана должны дать оценку похищению Орхана Инанды

Похищение президента МОУ «Сапат» Орхана Инанды специальной службой Турции и вывоз с территории Кыргызстана — это посягательство на суверенитет страны. Об этом заявил лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Политик отмечает, что граждане КР должны быть неприкосновенны, как и суверенитет нашей страны.

«В каждой редакции Конституции есть гарантия, что государство защищает безопасность граждан и ни в коем случае не выдает их иностранным государствам. Похищение турецкими спецслужбами с территории Кыргызстана нашего гражданина равно посягательству на суверенитет и государственные интересы», — заявил Омурбек Текебаев.

По его словам, власти Кыргызстана должны немедленно дать адекватную оценку произошедшему.

«Власти страны должны принять необходимые меры. Если есть виновные с нашей стороны, нужно дать юридическую оценку их действиям. Мы должны верить, что наше государство способно нас защитить в трудные дни», — заявил Омурбек Текебаев.

Напомним, накануне стало известно, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее трижды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения руководителя школ «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Посольство Турции в Кыргызстане ранее опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200011/
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