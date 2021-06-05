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Митингующие в поддержку Орхана Инанды направили обращение Садыру Жапарову

В Бишкеке возле Дома правительства продолжается митинг сторонников пропавшего кыргызстанца Орхана Инанды.

Митингующие направили открытое обращение президенту Садыру Жапарову, в котором говорится, что уже пятый день педагоги, выпускники, учащиеся образовательного учреждения «Сапат» выходят на мирные акции протеста. В социальных сетях запустили флешмоб с хештэгом #табылсын.

«2 июня некоторые из нас встречались с начальником ГУВД Бишкека Азаматом Ногойбаевым. Многие госорганы держат на контроле исчезновение Орхана Инанды. Уважаемый Садыр Нургожоевич! Правоохранительным органам поручено работать в усиленном режиме в поисках пропавшего. Однако по сей день они ничего толком не говорят, лишь общие фразы. Просим предоставлять общественности полную информацию по следствию», — говорится в обращении.

24.kg
Фото 24.kg. Митинг возле Дома правительства

Накануне сообщалось, что за информацию о местонахождении исчезнувшего выпускники «Сапата» готовы заплатить $1 миллион.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Пятые сутки о нем ничего неизвестно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196549/
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