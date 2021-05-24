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Происшествия

Пожар в бишкекском кафе «Шашлычник». Пламя удалось локализовать

Пожар в бишкекском кафе «Шашлычник» локализован. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

«Пожар был локализован в 19.10. В настоящее время проводятся мероприятия по полному тушению. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — уточнили в ведомстве.

В то же время в Сети появились новые кадры, снятые очевидцами на месте происшествия.

Напомним, о возгорании в кафе редакции сообщили читатели. В МЧС подтвердили эту информацию, уточнив, что для тушения пожара были привлечены два расчета, первый из которых прибыл на место в 18.44. Данных о жертвах и пострадавших нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195035/
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