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Происшествия

В ДТП погиб азербайджанский и кыргызстанский певец Аслан Гусейнов

В Азербайджане в ДТП погиб 53-летний певец Аслан Гусейнов. Об этом сообщают местные СМИ.

из интернета
Фото из интернета. Аслан Гусейнов

По их данным, авария произошла на 60-м километре трассы Баку — Газах вчера утром. Певец, находившийся за рулем своего автомобиля BMW, не справился с управлением, в результате чего машина столкнулась с КамАЗом.

Семь дней назад у Аслана Гусейнова скончалась мать, которую похоронил в Гяндже. У него остались двое детей.

Аслан Гусейнов — популярный азербайджанский певец, родом из Зангиланского района. Родился в Джамбульской области Казахстана. С 25 лет жил и работал в Кыргызстане, через десять лет переехал в Азербайджан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192960/
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