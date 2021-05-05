В ДТП погиб азербайджанский и кыргызстанский певец Аслан Гусейнов

В Азербайджане в ДТП погиб 53-летний певец Аслан Гусейнов. Об этом сообщают местные СМИ.
По их данным, авария произошла на 60-м километре трассы Баку — Газах вчера утром. Певец, находившийся за рулем своего автомобиля BMW, не справился с управлением, в результате чего машина столкнулась с КамАЗом.
Семь дней назад у Аслана Гусейнова скончалась мать, которую похоронил в Гяндже. У него остались двое детей.
Аслан Гусейнов — популярный азербайджанский певец, родом из Зангиланского района. Родился в Джамбульской области Казахстана. С 25 лет жил и работал в Кыргызстане, через десять лет переехал в Азербайджан.