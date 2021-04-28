Задержан глава Сузакского филиала ГУ «Кадастр»

ГКНБ выявил факт злоупотребления должностным положением со стороны руководства Сузакского филиала ГУ «Кадастр». Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

«В мае 2019 года жителям Сузакского района Джалал-Абадской области на основании фиктивных приказов предоставили участки под строительство жилья без трансформации земель. Несмотря на это, ответственные работники Сузакского филиала ГУ «Кадастр» в целях извлечения материальной выгоды выдали свидетельства о праве частной собственности», — говорится в сообщении.

Директор Сузакского филиала ГУ «Кадастр» задержан 26 апреля и водворен в ИВС ГУВД Джалал-Абада. Расследование продолжается.