Склад с нелегальным алкоголем на 1,5 миллиона сомов нашли в Базар-Коргоне

В Джалал-Абадской области выявили склад с крупной партией нелегального алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Фото ГНС. В Джалал-Абадской области выявили склад с крупной партией нелегального алкоголя

По ее данным, в Базар-Коргонском районе в складском помещении налоговики изъяли 17 тысяч 777 бутылок алкогольной продукции на более 1,5 миллиона сомов.

У субъекта отсутствовали лицензия и сопроводительные документы (сертификаты соответствия, счета-фактуры, товаротранспортные накладные) на продукцию.

«Налоговая служба призывает граждан при обнаружении контрафактных или поддельных сигарет, а также алкогольной продукции без акцизных марок или с поддельными акцизными марками, обращаться в местный налоговый орган, а также по номеру 116 или на горячую линию по номеру 0779613189 (WhatsApp)», — говорится в сообщении.