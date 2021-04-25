Мужчина, сбежавший накануне из Свердловского УВД Бишкека, задержан

Сотрудники милиции нашли и задержали сбежавшего накануне из Свердловского РОВД подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
По ее данным, мужчина был задержан 23 апреля по подозрению в краже рулона ткани в одном из швейных цехов города. Когда работники обнаружили пропажу, они сами задержали вора и вызвали милицию.
У подозреваемого взяли отпечатки пальцев, но у него не было при себе документов, удостоверяющих личность. Сотрудники милиции доставили его в УВД Свердловского района для дальнейшего разбирательства. Но мужчина сбежал.
В пресс-службе уточняют, что на момент задержания мужчина не имел статуса ни свидетеля, ни подозреваемого. Сам он отрицал участие в совершенном преступлении и требовал адвоката.
Пользуясь тем, что сотрудники милиции оформляют собранные материалы по краже, гражданин спустился по лестнице и покинул здание УВД.
При проведении поисковых и разыскных мероприятий милиционеры в течение ночи установили местонахождение скрывшегося и задержали его.
В отношении сотрудников УВД начата служебная проверка.