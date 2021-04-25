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Происшествия

Мужчина, сбежавший накануне из Свердловского УВД Бишкека, задержан

Сотрудники милиции нашли и задержали сбежавшего накануне из Свердловского РОВД подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, мужчина был задержан 23 апреля по подозрению в краже рулона ткани в одном из швейных цехов города. Когда работники обнаружили пропажу, они сами задержали вора и вызвали милицию.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Сбежавший из здания милиции

У подозреваемого взяли отпечатки пальцев, но у него не было при себе документов, удостоверяющих личность. Сотрудники милиции доставили его в УВД Свердловского района для дальнейшего разбирательства. Но мужчина сбежал.

В пресс-службе уточняют, что на момент задержания мужчина не имел статуса ни свидетеля, ни подозреваемого. Сам он отрицал участие в совершенном преступлении и требовал адвоката.

Пользуясь тем, что сотрудники милиции оформляют собранные материалы по краже, гражданин спустился по лестнице и покинул здание УВД.

При проведении поисковых и разыскных мероприятий милиционеры в течение ночи установили местонахождение скрывшегося и задержали его.

В отношении сотрудников УВД начата служебная проверка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191439/
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