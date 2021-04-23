Водитель Honda управлял автомобилем с подложными номерами. Его задержали

В Бишкеке задержали водителя, управлявшего машиной с подложными номерами. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали водителя, управлявшего машиной с подложными номерами

По его данным, на пересечении улиц Байтика Баатыра и Суеркулова сотрудники УПСМ остановили автомобиль Honda Fit за нарушение Правил дорожного движения. При проверке документов выяснилось, что 36-летний М.А. ездил по городу с подложными номерными знаками.

Машину поставили на штрафстоянку. Мужчину доставили в УВД Октябрьского района Бишкека для дальнейшего разбирательства.