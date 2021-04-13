В Москве задержали трех кыргызстанцев, объявленных в межгосударственный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, 31-летнего уроженца Чуйской области разыскивали за разбой. В 2011 году он с приятелями ворвался в частный дом, избил и ограбил хозяев на 100 тысяч сомов.

Уроженку Ошской области задержали в столице России за мошенничество в значительном размере. С 2016-го ее объявили в межгосударственный розыск.

Задержан также уроженец Таласской области, которого с декабря 2020 года разыскивала милиция Таласского района за неуплату денег на содержание детей (алименты).

Инициаторы розыска уведомлены о задержании подозреваемых. Сейчас решается вопрос о передаче граждан правоохранительным органам Кыргызстана.