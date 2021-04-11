18:39
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Происшествия
Сюжет: Выборы - 2021

В Аламединском районе задержана одна из кандидатов в депутаты. За мошенничество

В Аламединском районе задержана кандидат в депутаты местного кенеша. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела следственной службы МВД Султан Макилов.

По его словам, кандидата задержали накануне по факту мошенничества.

«Дело было возбуждено до выборов. При задержании гражданка не сказала, что является кандидатом в депутаты. Ее задержали как обычного гражданина. Подозреваемая не находится под стражей, она под подпиской о невыезде. Суд признал ее задержание законным», — сказал Султан Макилов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189641/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Мошенники обещают кыргызстанцам удвоить сумму взносов на бирже и пропадают
В Бишкеке задержан член ОПГ, совершивший преступление в 2016 году
Нуржан Шайлдабекова: В Бишкеке участие граждан в выборах наименее активное
Местные выборы. Активнее всего голосуют сельские жители
Местные выборы и референдум. Что происходит на избирательных участках Бишкека
В фонды партий и кандидатов в айыльные кенеши поступило 155,2 миллиона сомов
В Ноокате сломалась автоматическая урна. Избиратели бросали бюллетени в коробку
За два часа голосования в ЦИК поступило 25 сообщений о нарушениях
Местные выборы. Аннулированы результаты голосования на 15 участках
Премьер-министр проголосовал на выборах и референдуме
Популярные новости
Похищение невесты в&nbsp;Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и&nbsp;мужчины Похищение невесты в Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и мужчины
Жительница Иссык-Куля уехала от&nbsp;мужа. Ее&nbsp;нашли и&nbsp;вернули семье супруга Жительница Иссык-Куля уехала от мужа. Ее нашли и вернули семье супруга
Незаконное обогащение. Судья Мира Джеенбекова объяснила происхождение имущества Незаконное обогащение. Судья Мира Джеенбекова объяснила происхождение имущества
Вандала, потушившего Вечный огонь в&nbsp;Бишкеке, задержали Вандала, потушившего Вечный огонь в Бишкеке, задержали
Бизнес
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
11 апреля, воскресенье
18:31
В Аламединском районе задержана одна из кандидатов в депутаты. За мошенничество В Аламединском районе задержана одна из кандидатов в де...
18:30
Референдум. Во Владивостоке завершился подсчет голосов
18:30
12 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:19
В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
18:18
Местные выборы и референдум. В ЦИК поступило 43 сообщения о нарушениях