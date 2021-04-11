В Аламединском районе задержана одна из кандидатов в депутаты. За мошенничество

В Аламединском районе задержана кандидат в депутаты местного кенеша. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела следственной службы МВД Султан Макилов.

По его словам, кандидата задержали накануне по факту мошенничества.

«Дело было возбуждено до выборов. При задержании гражданка не сказала, что является кандидатом в депутаты. Ее задержали как обычного гражданина. Подозреваемая не находится под стражей, она под подпиской о невыезде. Суд признал ее задержание законным», — сказал Султан Макилов.