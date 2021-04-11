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Происшествия

В Чуйской области женщина до смерти забила молотком мужа

В селе Ивановка Иссык-Атинского района женщина до смерти забила молотком мужа. Ее задержали. Об этом 24.kg сообщили в УВД Чуйской области.

По его данным, 6 апреля примерно в 10.00 в ОВД района сообщили об обнаружении трупа мужчины.

«Убитому было 34 года. В ходе расследования задержана супруга убитого — 27-летняя М. Ф. По предварительным данным, пьяный Х. И. избил жену, она в ответ несколько раз ударила его по голове молотком. После преступления женщина взяла ребенка и уехала к родителям, а молоток выбросила в Большой Чуйский канал», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189549/
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