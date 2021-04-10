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Происшествия

В Бишкеке у мужчины нашли 530 граммов гашиша. Его задержали

Милиционеры изъяли у бишкекчанина больше 500 граммов гашиша. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, в ходе оперативной работы сотрудники милиции получили информацию о том, что наркозависимый мужчина по прозвищу Худой распространяет гашиш и синтетические наркотики на объектах железнодорожного транспорта.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Личность подозреваемого установлена, им является 41-летний бишкекчанин П. К. В момент проведения оперативно-следственных мероприятий мужчина находился возле здания железнодорожного вокзала, вел себя подозрительно. Во время осмотра личных вещей обнаружен и изъят пакет розового цвета, в котором находилось 530 граммов гашиша. Согласно акту освидетельствования, на момент задержания П. К. находился под воздействием марихуаны. Подозреваемый водворен в ИВС УВДТ», — рассказали в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189484/
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