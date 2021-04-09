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Происшествия

В Бишкеке убили мужчину. Родственники жалуются на бездействие милиции

В Бишкеке на рынке «Кудайберген» убили мужчину. Об этом 24.kg сообщила сестра погибшего Анна Богданова.

По ее словам, 3 апреля трое парней напали на Артура Богданова, затем один из них нанес два удара ножом.

«Мы написали заявление в милицию Первомайского района. Сначала двоих подозреваемых задержали, а спустя два часа отпустили. Мой брат работал на рынке «Кудайберген», он был единственным кормильцем семьи. Убийца на свободе, а милиция бездействует. На наши звонки следователь не отвечает. Официального мотива убийства мы не знаем», — сказала Анна Богданова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189455/
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