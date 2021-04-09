Двух мужчин с гашишем на 50 тысяч сомов задержали в Джалал-Абадской области

Двух мужчин с гашишем на 50 тысяч сомов задержали в городе Токтогуле Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, оперативники получили информацию о занимающихся сбытом наркотиков в области и начали досудебное расследование.

Ночью 7 апреля на одной из улиц города Токтогула при сбыте наркотиков и получении 4 тысяч сомов (ранее помеченных) задержан местный житель М. К., 1973 года рождения. Подозреваемый пытался скрыться.

Всего наркосбытчики намеревались продать товар на более чем 50 тысяч сомов.

Оперативники межрегионального управления задержали также жителя Токтогула — М. Т. ,1973 года рождения, причастного к преступлению.

У них изъято 12 коробов гашиша.