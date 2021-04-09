17:19
USD 84.80
EUR 100.73
RUB 1.10
Происшествия

Двух мужчин с гашишем на 50 тысяч сомов задержали в Джалал-Абадской области

Двух мужчин с гашишем на 50 тысяч сомов задержали в городе Токтогуле Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, оперативники получили информацию о занимающихся сбытом наркотиков в области и начали досудебное расследование.

Ночью 7 апреля на одной из улиц города Токтогула при сбыте наркотиков и получении 4 тысяч сомов (ранее помеченных) задержан местный житель М. К., 1973 года рождения. Подозреваемый пытался скрыться.

Всего наркосбытчики намеревались продать товар на более чем 50 тысяч сомов.

Оперативники межрегионального управления задержали также жителя Токтогула — М. Т. ,1973 года рождения, причастного к преступлению.

У них изъято 12 коробов гашиша.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189424/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области пресекли поставку наркотиков. Задержали члена ОПГ
В Базар-Коргонском районе задержали троих подозреваемых в сбыте наркотиков
Майора милиции при попытке сбыта героина задержали сотрудники ГКНБ
Задержанного с 3 килограммами героина наркоторговца отпустили из-под стражи
В Чуйской области ликвидировали канал перевозки наркотиков из Казахстана
В центре Бишкека жители вновь обнаружили рекламу наркотиков
В Бишкеке задержана гражданка России, продававшая наркотики в Telegram
В Токтогульском районе задержали наркоторговца
С московского клуба до дна и обратно. История бывшей наркоманки
В Бишкеке милиция выявила скрытый канал поставок наркотиков
Популярные новости
Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на&nbsp;новое рассмотрение Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на новое рассмотрение
Похищение невесты в&nbsp;Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и&nbsp;мужчины Похищение невесты в Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и мужчины
В&nbsp;Бишкеке похитили девушку В Бишкеке похитили девушку
В&nbsp;Аксы родила семиклассница. Задержан подозреваемый в&nbsp;изнасиловании девочки В Аксы родила семиклассница. Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки
Бизнес
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в&nbsp;Бишкеке ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в Бишкеке
9 апреля, пятница
17:10
MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
17:01
В Кыргызстан пытались провезти контрабандные станки для производства пескоблока
17:00
Определяйте местоположение своих близких за секунды
16:45
Местные выборы и референдум. В правительстве будет работать кол-центр
16:42
Местные выборы. Кандидата одной из партий в Джалал-Абаде уличили в подкупе