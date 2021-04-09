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Происшествия

В городе Ош задержан директор филиала ГУ «Кадастр»

В Оше задержан директор филиала ГУ «Кадастр». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в сфере землепользования выявлен и пресечен факт злоупотребления должностным положением со стороны директора Ошского филиала ГУ «Кадастр» Госагентства по земельным ресурсам С. И. Б.

«В августе 2020 года ОАО «Ошэлектро» провело аукцион на продажу административного здания, в результате чего оно продано по заниженной стоимости — за 8 миллионов сомов частному лицу. Рыночная стоимость земельного участка в указанном районе за одну сотку составляет более 2,5 миллиона сомов. Общая площадь здания составляет более 600 квадратных метров, оно расположено на участке в 16,65 сотки. Более того, С. И. Б. незаконно выдал госакт о праве частной собственности на этот земельный участок, в то время как должен был предоставить в бессрочное пользование без права собственности. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ по Ошу и Ошской области», — сказали в госкомитете.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189399/
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