Крупный пожар близ Токмака. МЧС удалось локализовать возгорание

МЧС удалось локализовать пожар, возникший на объездной дороге близ Токмака. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе министерства.

«Возгорание локализовали в 20.24. Идет работа по его полной ликвидации», — сообщили в министерстве.

Пожар в районе Токмака, напомним, вспыхнул сегодня вечером. Первый пожарный расчет прибыл из Токмака на место ЧП в 18.36. Горели поля и лес. Очевидцы опубликовали в сети видео с места происшествия.

Отметим, что сегодня утром читатели 24.kg пожаловались редакции на то, что в этом районе фермеры вновь начали выжигать камыш.