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Происшествия

Администрация частного дома престарелых в Кемине скрыла факт смерти постоялицы

Администрация частного дома престарелых «Луч солнца» в Кемине скрыла факт смерти постоялицы. Об этом 24.kg сообщила депутат Кеминского горкенеша Наталья Дубинина.

«Вчера вечером наши волонтеры решили приехать в дом престарелых, чтобы покормить пожилых людей пловом. Администрации на месте не оказалось. Начали раздавать еду и в одной из комнат прямо рядом с кухней обнаружили тело умершей бабушки. Оказалось, что умерла она еще в обед, но директор «Луча солнца» Татьяна Синюк не сообщила об этом ни в милицию, ни в скорую помощь», — говорит она.

После того как волонтеры подняли шум, Татьяна Синюк, по ее словам, приехала в учреждение. Очевидцы уверяют, что она была нетрезвой и вела себя вызывающе.

«Это вопиющий факт! Два года назад мы уже находили здесь нарушения. Старики жаловались на условия содержания и на то, что у них отбирают пенсии. Также несколько лет назад при непонятных обстоятельствах умерла одна из постоялиц пансиона. Бабушку нашли замерзшей на улице. Однако по документам все вышло так, словно она умерла в пансионе от сердечного приступа», — отметила Наталья Дубинина.

По словам депутата, городская администрация Кемина созвала срочную комиссию для рассмотрения происходящего в стенах дома престарелых. Информация о происшествии также передана в правоохранительные органы и Министерство здравоохранения и социальной защиты.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183729/
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Администрация частного дома престарелых в Кемине скрыла факт смерти постоялицы