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Происшествия

В Екатеринбурге нелегальный мигрант из Кыргызстана пырнул свою сестру ножом

В Екатеринбурге задержали нелегального мигранта из Кыргызстана, пырнувшего свою сестру ножом. Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел на днях в квартире в доме на проспекте Ленина. Близкие родственники поругались, после чего и произошел конфликт. Женщину госпитализировали в больницу, а ее брата задержали, он признался в содеянном.

Установлено, что потерпевшая и нападавший находились на территории России незаконно. Вероятнее всего, в ближайшее время женщину депортируют, а ее брата ждет срок в российской колонии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183519/
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