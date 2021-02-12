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Происшествия

Убийство школьника в городе Ош. Подозреваемый задержан

В Оше задержан подозреваемый в гибели ученика 10-го класса школы «Нариман». Об этом сообщила пресс-служба УВД города.

По ее данным, задержанный 2004 года рождения. Он является жителем города Бишкека. Родился в Алайском районе. Подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, что причиной совершения тяжкого преступления стала словесная перепалка, возникшая между ним и пострадавшими.

При задержании у подозреваемого с собой был кастет.

«Подросток ударил убитого складным ножом, который на момент конфликта был рядом. Вместе с ним также задержаны двое его напарников, ставшие свидетелями этой трагедии», — сообщили в УВД.

Напомним, 11 февраля за зданием бывшего магазина «Ареопаг» в Оше в результате словесной перепалки между подростками двое получили ножевые ранения. Одного из пострадавших врачам не удалось спасти, второй находится в тяжелом состоянии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183212/
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