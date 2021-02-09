В Алае повесилась девушка. Милиция возбудила дело

В Алайском районе повесилась 25-летняя девушка. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

Уточняется, что о суициде в милицию сообщила свекровь погибшей.

«На месте выяснилось, что 25-летняя девушка повесилась на канате в сарае во дворе дома. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Доведение до самоубийства» УК КР. Назначены соответствующие экспертизы. Семья погибшей была благополучной. Девушка вышла замуж около года назад. Супруг скончавшейся уехал в командировку за несколько дней до случившегося. Сейчас проверяются все версии произошедшего», — сообщили редакции.