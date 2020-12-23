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Происшествия

В Бишкеке столкнулись две машины и снесли инсталляции на Чуй-Манаса

В Бишкеке столкнулись две машины и снесли малые архитектурные формы на пересечении проспектов Чуй и Манаса. Видео инцидента опубликовали на Telegram-канале «Короче».

По информации управления Патрульной службы милиции, авария на пересечении проспектов Чуй и Манаса произошла сегодня ночью в 3.30. Пострадавших нет.

«Машина Toyota Camry ехала по проспекту Манаса в северном направлении и столкнулась с автомобилем Renault Logan, автомашины вылетели на газон и снесли инсталляции. Транспортные средства водворили на штрафстоянку. Причины инцидента уточняются», — сообщили в УПСМ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177697/
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