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Происшествия

Мужчина пытался в бутерброде передать наркотики в СИЗО-1

В столице задержали 34-летнего жителя Чуйской области, который пытался передать наркотики одному из заключенных в Бишкекский СИЗО-1. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе МВД.

«Запрещенное наркотическое вещество обнаружили сотрудники ГСИН в приемном блоке следственного изолятора. В продуктах питания, предназначенных для одного из заключенных, они нашли 13 граммов гашиша. Наркотики были спрятаны в бутерброде», — рассказали редакции.

Мужчину, который принес посылку, задержали и водворили в изолятор. Его арестовали по факту незаконного оборота наркотических средств. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174169/
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