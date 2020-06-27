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Внимание, розыск! В новостройке «Оскон-Ордо» пропал 14-летний мальчик

В Аламединском районе Чуйской области пропал 14-летний Белек Мамасабиров. Об этом сообщает УВД Чуйской области.

Уточняется, что 14 июня 2020 года подросток вышел из дома в новостройке «Оскон-Ордо» и не вернулся.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. В Аламединском районе пропал 14-летний Белек Мамасабиров

Его приметы: рост 150-155 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные короткие, глаза карие, нос прямой. Был одет: футболка черного цвета, зеленые спортивные брюки, шлепанцы, черная кепка. Особые приметы — на правом плече и руке имеется шрам от ожогов.

Милиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Белека Мамасабирова, сообщить по следующим номерам телефонов: 0312430127, 0312438885, 0312363527, 0312363523, 0709211808, 0550343363 и 0778000999.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/157581/
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