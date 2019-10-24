Преступники перекачивали ГСМ из Казахстана по трубе, проложенной под границей

В Чуйской области выявили преступную группировку, которая занималась незаконной транспортировкой ГСМ из Казахстана в Кыргызстан. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, 23 октября 2019 года сотрудники ГСБЭП в селе Кен-Булун обнаружили вкопанную трубу протяженностью около 3 километров . Через нее перекачивали топливо из соседнего государства. По предварительным расчетам, ежедневно так перекачивали 100 тонн ГСМ.

«В рамках досудебного производства обнаружили базу и место, где хранили оборудование для перекачки ГСМ. Сейчас устанавливают точную сумму ущерба государству, организаторов преступной схемы, причастных лиц со стороны уполномоченных государственных органов», — рассказали в ГСБЭП.