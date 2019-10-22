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Мужчина украл деньги из ящика пожертвований

Мужчина украл деньги из ящика для пожертвований в супермаркете в жилмассиве «Ак-Орго». Информацию 24.kg подтвердили в ГУВД Бишкека.

«По факту 19 октября поступило заявление. Начато досудебное производство, ведется розыск. Подозреваемого еще не нашли», — прокомментировали в милиции.

Сообщается, что камера видеонаблюдения зафиксировала, что 16 октября примерно в 18.00 в супермаркет зашел мужчина. Он вскрыл ящик для благотворительности, вынул оттуда деньги и скрылся. При этом ни у сотрудников маркета, ни у клиентов в процессе кражи подозрений не вызвал. Отсутствие денег заметили спустя три дня — 19 октября.

Как отмечается, ящик принадлежал супермаркету, раз в год собранные деньги отвозили в интернат или дом престарелых. Ежегодно собиралось около 30 тысяч сомов.
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