В Таласе с бизнесмена взыскали полмиллиона сомов за перевозку ГСМ без документов

В Таласской области задержали грузовой автомобиль, который перевозил бензин без разрешительных документов. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.
По ее данным, в Таласе остановили грузовик Volvo. Со слов водителя, в авто находился бензин. Сопроводительные документы на груз отсутствовали.
Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 231 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет) УК КР. Большегруз поставили на штрафстоянку до выяснения обстоятельств дела.