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В Таласе с бизнесмена взыскали полмиллиона сомов за перевозку ГСМ без документов

В Таласской области задержали грузовой автомобиль, который перевозил бензин без разрешительных документов. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в Таласе остановили грузовик Volvo. Со слов водителя, в авто находился бензин. Сопроводительные документы на груз отсутствовали.

Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 231 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет) УК КР. Большегруз поставили на штрафстоянку до выяснения обстоятельств дела.

«Досудебное производство установило, что ранее задержали еще один грузовик DAF XF. Он также перевозил бензин без сопроводительных документов. Выяснилось, что обе автомашины принадлежат одному и тому же предпринимателю. Он уже возместил налогов на 555 тысяч сомов», — подчеркнули в ГСБЭП.
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