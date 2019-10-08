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Происшествия

Два преступления за сутки. В Кара-Балте задержаны подростки

В Жайылском районе Чуйской области четверо несовершеннолетних подозреваются в двух преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУВД.

По ее данным, в ночь на 3 октября в Кара-Балте неизвестные сломали банкомат одного из коммерческих банков. По подозрению в хулиганстве задержаны подростки.

В ходе досудебного производства стало известно, что подростки совершили еще одно преступление. 3 октября, сломав навесной замок входной двери одного из магазинов, они украли вещи на $8 тысяч и 76 тысяч 620 сомов.

Один из подозреваемых водворен в ИВС. Проверяется причастность несовершеннолетних к другим аналогичным преступлениям.

Досудебное производство продолжается.
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