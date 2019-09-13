В Кыргызстан пытались незаконно ввезти две тонны горюче-смазочных материалов. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

По ее данным, на временном пункте транспортного контроля и учета товаров близ контрольно-пропускного пункта «Чалдовар-автодорожный» задержали автобус Setra, водитель которого пытался незаконно провезти ГСМ. Нефтепродукты находились в самодельном дополнительном баке, закрепленном в багажном отсеке автобуса.

В ведомстве напомнили, что граждане могут перевозить на автотранспорте не более 20 литров ГСМ, не считая топлива в баке машины.

Материалы передали для разбирательства ГСБЭП.