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Происшествия

В Кыргызстан пытались незаконно ввезти две тонны горюче-смазочных материалов

В Кыргызстан пытались незаконно ввезти две тонны горюче-смазочных материалов. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

По ее данным, на временном пункте транспортного контроля и учета товаров близ контрольно-пропускного пункта «Чалдовар-автодорожный» задержали автобус Setra, водитель которого пытался незаконно провезти ГСМ. Нефтепродукты находились в самодельном дополнительном баке, закрепленном в багажном отсеке автобуса.

В ведомстве напомнили, что граждане могут перевозить на автотранспорте не более 20 литров ГСМ, не считая топлива в баке машины.

Материалы передали для разбирательства ГСБЭП.
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