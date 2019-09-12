Более 5 миллионов сомов украли у жителя Жайылского района

В Жайылском районе сотрудники службы криминальной милиции задержали двоих подозреваемых в краже. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 24 апреля 2019 года с заявлением обратился 60-летний житель села Боксо-Жол Ш.Ш. Неизвестные из дома заявителя украли сейф с 5 миллионами 140 тысячами сомов, золотые изделия на $12 тысяч и документы на недвижимое имущество.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 200 «Кража» УК КР.

Благодаря проекту «Безопасный город» установлена автомашина, на которой злоумышленники передвигались. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в июне в Бишкеке задержан один из подозреваемых. Им оказался 25-летний уроженец Иссык-Кульской области А.Ч.

В сентябре задержан еще один подозреваемый — 34-летний А.А.

Оба подозреваемых водворены в ИВС ОВД Жайылского района.

Сотрудники ОВД Жайылского района установили личности и других подозреваемых, причастных к преступлению. Их ищут.